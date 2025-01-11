SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan zehir zemberek açıklama!

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan zehir zemberek açıklama!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.01.2025 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Spor Kulübü, bilet konusundaki iddialarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü, herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığını hatırlatarak, son dönemde bu konuyla ilgili yapılan açıklamalar için 13 Ocak Pazartesi günü şikayette bulunacaklarını duyurdu.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi hedef alan zehir zemberek açıklama!

Galatasaray, karaborsa bilet haberleriyle ilgili açıklama yaptı ve Ali Koç'un sözlerine cevap verdi.

ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

1725550794085-ali-koc-kulupler-birligi-baskani

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Galatasaray ile ilgili çıkan karaborsa bilet iddialarıyla ilgili 56 milyon euro'luk bir rakamın konuşulduğunu söylemişti.

"Karaborsa işi... İddianameyi okuyan var mı? Orada çalışan bir hanımefendinin ifadeleri var, her şeyi detayına kadar anlatıyor. Türk futbolu bitmiş, çalışıyor. Hala normal şeyler yazıyorsunuz! 56 milyon... Durup dururken çıkan rakam değil. Kendi kongre üyeleri ifade etti. Soruşturmaya geldiler, biz açtık tüm belgeleri, 'Passolig'e girin, her şey var 'dedik. 3 müfettişin eli ayağı çektirildi. Sonra soruşturma kapatıldı. Kim izin veriyor tüm bunlara. Sistem niye oraya ayrı başkalarına ayrı çalışıyor."

GALATASARAY CEVAP VERDİ

dursun7jpg-2o0qRM8NgUG2RhNr_qfLKw

"Son aylarda kulübümüzün içine çekilmek istenilen spekülasyonlar hakkında, başkanımız Dursun Aydın Özbek yaptığı başvuruyla konunun araştırılması ve varsa sorumluların cezalandırılması için iddiaları yargıya taşımıştır. Tümüyle dedikodudan oluşan bu iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma yürütülmüş ve tanıklarda iddiaların doğruluğunu ortaya koyabilecek herhangi somut bilgi ve belgenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Tanık konumundaki şahısların yazılı ve görsel medya ile sosyal medyada birbirlerinden öğrendikleri iddiaları sosyal medyada gündeme getirdikleri tespit edilmiştir. Bunun dışında gerekli kurum ve kuruluşlar vasıtasıyla detaylı araştırmalar yapılmış ve iddiaların ispatını sağlayabilecek nitelikte bir delile ulaşılamamıştır. Neticede şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

Bu süreçte kulübümüz özellikle konunun yargıda olması sebebiyle hassas davranarak konu hakkında yapılmış sataşmalara ve iftiralara cevap vermemeyi tercih etmiştir. Süreçte gösterdiğimiz hassasiyete rağmen bugün gelinen noktada rakip kulübün sahada kazanmayı beceremeyen başkanı ve yan rollerdeki arkadaşları tarafından yeni bir oyunun sahnelenmeye başladığını görüyoruz. Dosya içinden bir tanık beyanını ele geçiren bu zat ve arkadaşları bu saçmalıkları utanmadan bir basın toplantısında dile getirmiştir.

Bahse konu beyan, 2023 yılında işten çıkarılan eski bir GSTV spikerine ait olup, nasıl bir motivasyonla yetkili makamlar nezdinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunu tahmin ettiğimiz bu şahıs hakkında hukuki süreç sonuna kadar titizlikle takip edilecektir.

Esas vahim olan, yıllarca nasıl holding yönettiği anlaşılamayan, hesap kitaptan bihaber rakip kulüp başkanının 56 milyon Euro gibi bir rakamı canlı yayında kameralara bakarak telaffuz etmesidir. Bu kişi ve arkadaşlarının, ’Karaborsa bilet sattılar, bununla transfer yaptılar, bizi ondan yeniyorlar’ gibi ilkokuldaki çocuklara bile anlatsanız inandıramayacağınız hikayelere inanmaya ne kadar muhtaç olduklarını Türk spor kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Biz; bu rakibimizin, başarısızlıklarını hep başka şeylere bağlamaya çalışmasından, kendilerinde hiç hata aramamalarından, kibirlerinden, üstten bakmalarından, insanların gözünün içine bakarak yalan söylemelerinden artık bıktık, usandık.

Yaptıkları bu kanunsuzluk hakkında tüm şikayetler kulübümüz tarafından 13 Ocak Pazartesi günü yapılacaktır.

Yalnız bu konu özelinde yapılmaya çalışılanın yargıya direkt müdahale çabası olduğunu görüyor ve soruyoruz:

Siz, bu ülkenin yargısına dil uzatma cüretini nereden buluyorsunuz?

Siz, sahip olduğunuz güçle devletin kurumlarına istediğiniz gibi ahkam kesebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Siz, Galatasaray’ı saha dışındaki pis oyunlarınızla yenebileceğinizi mi sanıyorsunuz?

Siz kendinizi gerçekten ne sanıyorsunuz?"

Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

California cehennemi... Etrafındaki her şey kül oldu o bina sapasağlam: Tüm dünya o yapının sırrını konuşuyor!

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Yeni maaşlar belli oldu, peki zamlı aylıklar ne zaman yatacak?

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Yönetime hiç beklenmedik bir cevap verdi...

Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır

Galatasaray, yarıştığı rakipleri tarafından ateş altına alınmıştır

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Beşiktaş'tan İsmail Kartal bombası! Fenerbahçe istememişti, Beşiktaş resmi imzayı her an attırabilir...

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Jose Mourinho'dan Everton kararı! Fenerbahçe yönetimine cevabını bildirdi...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.