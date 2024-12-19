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Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
19.12.2024 21:22
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Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli, bir süredir sakatlıklar nedeniyle sahalardan uzak kalan Sacha Boey hakkında açıklamalarda bulundu. Sarı - kırmızılı formayı giyerken en ufak ağrısı ve sızısı olmadığını belirten Demireli, "Biz de çok şaşırdık" dedi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan flaş Sacha Boey açıklaması! "Biz de çok şaşırdık!"

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken ve Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey hakkında Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli'den bir açıklama geldi.

TOPLAMDA 29 MAÇ KAÇIRDI

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Alman devi Bayern Münih forması ile toplamda 4 kez sakatlık yaşayan Sacha Boey, bu süreçte toplam 29 maç kaçırdı.

"MUHTEMELEN BU SAKATLIKLAR..."

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Galatasaray Futbol Gelişim Direktörü Fatih Demireli, Alman basınına Boey'in sık sık sakatlanması hakkında konuştu.

Demireli yaptığı açıklamada, "Biz de çok şaşırdık. Galatasaray'da oynarken en ufak ağrısı ve sızısı olmadı. Gerçekten iyi antrenman yapan üst düzey bir futbolcuydu. Onun Bayern'de de çalışkan olduğunu, kötü bir yaşam tarzına sahip olmadığını biliyorum. Muhtemelen bu sakatlıklar tamamen şanssızlık kaynaklı." sözlerini sarf etti.

Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey bayern munih galatasaray
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