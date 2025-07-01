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Galatasaray'dan gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi! Yönetimden dev bütçe hamlesi...

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. dün (30 Haziran) KAP'a yönetim kurulunun bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu. Sarı-Kırmızılılar, 8.1 milyar TL bedelli sermaye artırımıyla sermayesini 13.5 milyar TL'ye çıkaracağını açıkladı. İşte detaylar...

Galatasaray'dan gece yarısı 'KAP' açıklaması geldi! Yönetimden dev bütçe hamlesi...
Berker İşleyen

Galatasaray'dan gece yarısı KAP açıklaması geldi. Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan açıklamada 8,1 milyar liralık sermaye artırımına gidildiği duyuruldu.

Galatasaray Sportif Sinai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, bedelli sermaye artırımının yönetim kurulu kararıyla alındığı belirtildi.

%150'LİK ARTIŞ

Galatasaray dan gece yarısı KAP açıklaması geldi! Yönetimden dev bütçe hamlesi... 1

Bildirime göre, 27 milyar liralık kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 5,4 milyar lira olan mevcut sermayenin 8,1 milyar lira arttırılarak (Yüzde 150) 13,5 milyar liraya çıkarılmasına karar verildi.

ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Galatasaray dan gece yarısı KAP açıklaması geldi! Yönetimden dev bütçe hamlesi... 2

KAP'a yapılan bir diğer açıklamada elde edilecek fonun kullanım yerleri de bildirildi. Sermaye artırımı neticesinde elde edilecek fonun yüzde 80'i Türkiye Bankalar Birliği, yüzde 15'i futbolcu, teknik ekip ve bonservis, yüzde 5'i de vergi ödemeleri için kullanılacak.

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