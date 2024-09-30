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Galatasaray'dan gitti, Lyon'u karıştırdı! Fransa'da Zaha krizi, sahanın en kötüsü seçtiler: "Tavırları iğrenç..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.09.2024 15:58
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Galatasaray'da beklentileri bir türlü karşılayamaması üzerine Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha yeni takımında da ortalığı karıştırdı. Fransız basını ve Lyon taraftarları Fildişili oyuncuyu adeta yerden yere vurdu. İşte detaylar...

Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Galatasaray'da beklentileri karşılayamayan ve Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilen Wilfried Zaha'nın Fransa macerası pek de iyi başlamadı. Ligue 1'in 6. haftasında dün oynanan Toulouse-Lyon maçında ilk kez ilk 11'de sahaya çıkan Wilfried Zaha, performansıyla hayal kırıklığı yarattı.

SAHANIN EN KÖTÜSÜ SEÇİLDİ

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Fransız basını, Zaha'nın Toulouse maçındaki performansını manşetlerine taşıdı. L'Equipe, Zaha'ya 10 üzerinden 2 puan vererek oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti.

"HERKESİ SİNİRLENDİRDİ"

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Footmercato ise "Wilfried Zaha herkesi sinirlendirdi" başlığını attığı ve oyuncunun maç içindeki umursamaz tavırlarına dikkat çekti. Footmercato, Zaha'ya 10 üzerinden 1.5 puan verirken, yıldız ismin top kayıplarına vurgu yaptı.

"TAVIRLARI İĞRENÇ"

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Jeunesfooteux adlı site ise Lyon'un şimdiden Zaha ile ayrılık planları yaptığını yazdı. Zaha'nın tavırlarının "iğrenç" olduğu belirtilirken, 53'te oyundan alınan oyuncunun kötü performansına rağmen saha kenarına gelirken şikayet etmeye cesaret ettiğinin altı çizildi.

"TOKSİK..."

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Lyonfoot adlı site de Wilfried Zaha'ya 1 puan verdi ve oyuncuyu sahanın en kötüsü seçti. Haberde Zaha'nın saha içindeki davranışları "toksik" sözcüğüyle nitelendirildi. Fildişi Sahilli futbolcunun önümüzdeki haftalarda kadro dışı kalma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

"SKANDALA NEDEN OLUYOR"

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Foot01 ise "Wilfried Zaha Lyon'da skandala neden oluyor" başlığını attı. "O maçın 30.027. seyircisiydi. Fildişi Sahilli futbolcu fiziksel olarak hazır değil. Sol kanatta ağır görünüyordu. Hiçbir fark yaratmadı ve çok fazla top kaybetti" ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig Fransa son dakika galatasaray lyon zaha
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