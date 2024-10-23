Galatasaray'dan gövde gösterisi! Taraftarının önünde Elfsborg'u mağlup etti... Avrupa'da 2013'den sonra bir ilke imza attı!

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray, taraftarının önünde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar kritik mücadelede rakibini 4-3 ile geçti.

Hakem Matej Jug düdük çaldığı karşılaşmada sarı - kırmızılıları Mauro Icardi, Isak Pettersson (KK), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ün attığı goller galibiyete taşıdı. Konuk ekibin gollerini ise Niklas Hult ve Michael Baidoo (p) ve Johan Larsson kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki puanını 7'ye yükselten Aslan, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Okan Buruk ve öğrencileri daha öncesinde Paok'u mağlup ederken Rigas ile berabere kalmıştı.

MAURO ICARDI KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

Mauro Icardi, Galatasaray'daki kariyerinde 61. golünü atarak Milan Baros'u yakaladı ve kulüp tarihinin en fazla gol atan ikinci yabancı futbolcusu unvanını kazandı.

2013'DEN SONRA BİR İLK...

Galatasaray, Ekim 2013'ten bu yana bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında üç gol atmayı başardı. Sarı-kırmızılılar, en son 23 Ekim 2013 tarihinde oynanan Kopenhag karşılaşmasında ilk yarıda üç gol birden kaydetmişti.

BURUK’TAN 3’LÜ SAVUNMA TERCİHİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Elfsborg maçına 3’lü savunma ile çıktı. Bu sezon ilk kez 3 savunmayla takımını sahaya süren Buruk, aynı zamanda ikinci kez çift forvet ile çıktı. 3-5-2 sistemiyle karşılaşmaya başlayan sarı-kırmızılı ekip; daha önce bu savunma diziliminde oynamazken, Süper Lig’in 7’nci haftasındaki Kasımpaşa maçına çift forvetle (Victor Osimhen - Mauro Icardi) başlamıştı.

UEFA BAŞKANI CEFERIN İLE TFF BAŞKANI HACIOSMANOĞLU STATTA

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.

Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.