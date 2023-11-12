Galatasaray'dan Hatayspor maçı sonrası TFF'ye başvuru! "İki hakemi maçlarımıza vermeyin!"

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşmıştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan tafaf, 2-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor olmuştu. Galatasaray, bu skorun ardından 10 maçlık galibiyet serisinin sonuna gelmişti.

GALATASARAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Emre Malok'un kararları, sarı - kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

TFF'YE BAŞVURU

Galatasaray'dan iki hakem ile ilgili flaş bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un Galatasaray maçlarında bir daha görev almaması için TFF'ye başvuracak.

Galatasaray'ın kısa süre içinde başvuruyu resmi olarak da açıklaması beklenirken, TFF'nin nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor.





