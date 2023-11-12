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Galatasaray'dan Hatayspor maçı sonrası TFF'ye başvuru! "İki hakemi maçlarımıza vermeyin!"

12.11.2023 17:45 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olmuştu. Sarı - kırmızılılar, Mersin Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmış ve 10 maçlık galibiyet serisi sona ermişti. Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ile VAR hakemi Emre Malok'un kararları ise sarı - kırmızılı camianın tepkisini toplamıştı. Galatasaray'dan TFF'ye flaş bir başvuru geldi. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşmıştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği maçta kazanan tafaf, 2-1'lik skorla ev sahibi Hatayspor olmuştu. Galatasaray, bu skorun ardından 10 maçlık galibiyet serisinin sonuna gelmişti.

GALATASARAY TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler ve VAR hakemi Emre Malok'un kararları, sarı - kırmızılı camianın tepkisini çekmişti.

TFF'YE BAŞVURU

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Galatasaray'dan iki hakem ile ilgili flaş bir hamle geldi. Milliyet'in haberine göre sarı - kırmızılı kulüp, Bahattin Şimşek ve Emre Malok'un Galatasaray maçlarında bir daha görev almaması için TFF'ye başvuracak.

Galatasaray'ın kısa süre içinde başvuruyu resmi olarak da açıklaması beklenirken, TFF'nin nasıl bir reaksiyon vereceği merak ediliyor.

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