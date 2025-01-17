Galatasaray'dan Hatayspor maçında sürpriz kayıp! Şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılacak...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HATAYSPOR İLK YARIYI 1-0 ÖNDE BİTİRDİ

Hatay'da Cemali Sertel'in attığı golle ilk 45 dakika 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.

OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

Galatsaray'da Dries Mertens ceza sahası içinde yerde kaldı, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg'in önerisi sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, takımına eşitliği getirdi.

MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI

Galatasaray'ın yoğun baskına rağmen maçta başka gol olmadı ve puanlar paylaşıldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir şekilde 2 puanı Hatay'da bıraktı. Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a yükseltti.