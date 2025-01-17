SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Hatayspor maçında sürpriz kayıp! Şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılacak...

Galatasaray'dan Hatayspor maçında sürpriz kayıp! Şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılacak...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.01.2025 22:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Atakaş Hatayspor, Mersin’de Galatasaray ile karşılaştı. Müsabakanın ilk yarısı Hatayspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda golü bulan sarı-kırmızılılar yoğun baskısına rağmen ikinci golü bulamadı ve sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ligde yalnızca 9 puana sahip olan Hatayspor'a takılan sarı-kırmızılılar büyük bir sürprize imza attı.

Galatasaray'dan Hatayspor maçında sürpriz kayıp! Şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılacak...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HATAYSPOR İLK YARIYI 1-0 ÖNDE BİTİRDİ

000

Hatay'da Cemali Sertel'in attığı golle ilk 45 dakika 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.

OSIMHEN PENALTIDAN ATTI

11

Galatsaray'da Dries Mertens ceza sahası içinde yerde kaldı, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg'in önerisi sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, takımına eşitliği getirdi.

MAÇTA BAŞKA GOL OLMADI

3333

Galatasaray'ın yoğun baskına rağmen maçta başka gol olmadı ve puanlar paylaşıldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir şekilde 2 puanı Hatay'da bıraktı. Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a yükseltti.

Galatasaray'ın Hatayspor ile Berabere Kalması Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Sürpriz bir sonuç, Galatasaray daha iyi oynamalıydı.
Hatayspor'un puan alma başarısı takdire şayan.
Bu sonuç, Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ciddi bir engel.
Maçın sonucu beklenmedik, Fenerbahçe için avantaj sağlayabilir.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
1 - 1
Galatasaray Galatasaray

Anahtar Kelimeler:
Hatayspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran ile ilgili yeni gelişme! Sosyal medyadan duyurdu

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu maçın önüne geçti

Galatasaray isyan ediyor! Hatayspor maçındaki penaltı pozisyonu maçın önüne geçti

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı

Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla 'kırılamaz' denilen rekoru kırdı

Galatasaray'da Zaha'dan sürpriz imza! Oynayabilmek için kıta değiştirmeye karar verdi

Galatasaray'da Zaha'dan sürpriz imza! Oynayabilmek için kıta değiştirmeye karar verdi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.