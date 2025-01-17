Galatasaray'dan Hatayspor maçında sürpriz kayıp! Şampiyonluk yarışında hesaplar yeniden yapılacak...

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Hatayspor, Mersin Stadı'nda ligin lideri Galatasaray'ı ağırladı. Hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bu zorlu maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Hatay'da Cemali Sertel'in attığı golle ilk 45 dakika 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile geçildi.
Galatsaray'da Dries Mertens ceza sahası içinde yerde kaldı, sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Jan Boterberg'in önerisi sonrası pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Osimhen, takımına eşitliği getirdi.
Galatasaray'ın yoğun baskına rağmen maçta başka gol olmadı ve puanlar paylaşıldı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılılar sürpriz bir şekilde 2 puanı Hatay'da bıraktı. Galatasaray, maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 9'a yükseltti.
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