SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Ameliyatıyla ilgili karar verildi

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Ameliyatıyla ilgili karar verildi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 16:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaylılar Mauro Icardi'den gelecek haberi beklerklen sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin Arjantin'de ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Ameliyatıyla ilgili karar verildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Avrupa Ligi maçında Tottenham karşısında sakatlanmıştı. Icardi, sezonu kapattıktan sonra ülkesi Arjantin'e dönmüştü.

DSDFFDFD

ICARDİ'NİN SON DURUMU NASIL?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılarda kulüp doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin ameliyat süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı.

AMELİYATI PAZARTESİ GÜNÜ

Yener İnce, yıldız futbolcunun Arjantin'de ameliyat olacağını belirtti. Mauro Icardi'nin ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle ilgili Yener İnce şunları söyledi, "Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. İleriki dönemde rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Pazartesi günü ameliyatı olacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik."

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Tek cümlede açıkladı! İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

Son dakika! Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa etti

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

En düşük emekli maaşı bu 3 ihtimalden birisi olacak!

Maça 1 gün kala şok! Antrenmana çıkamadı

Maça 1 gün kala şok! Antrenmana çıkamadı

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

F.Bahçe'yi Şampiyonlar Ligi'nden elemişti! Icardi'nin yerine o geliyor...

Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovuldular

Beşiktaş'ta deprem! Gece yarısı kovuldular

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

Kış için kendinize yapacağınız en iyi yatırım!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.