Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Ameliyatıyla ilgili karar verildi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Avrupa Ligi maçında Tottenham karşısında sakatlanmıştı. Icardi, sezonu kapattıktan sonra ülkesi Arjantin'e dönmüştü.

ICARDİ'NİN SON DURUMU NASIL?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Icardi'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Karşılaşma için Hollanda'ya giden sarı-kırmızılarda kulüp doktoru Yener İnce, Mauro Icardi'nin ameliyat süreciyle ilgili son bilgileri paylaştı.

AMELİYATI PAZARTESİ GÜNÜ

Yener İnce, yıldız futbolcunun Arjantin'de ameliyat olacağını belirtti. Mauro Icardi'nin ameliyat ve rehabilitasyon süreciyle ilgili Yener İnce şunları söyledi, "Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. İleriki dönemde rehabilitasyon sürecinde aksaklık yaşamamak için ameliyatın orada olmasına karar verdik. Pazartesi günü ameliyatı olacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda en iyisini yapmaya çalışıyor. Mauro'ya dünyanın neresinde isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söyledik. Mauro'nun rehabilitasyon sürecini orada geçirmesine kadar verdik."