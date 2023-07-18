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  4. Galatasaray'dan Icardi'ye gece yarısı gelen telefon duygulandırdı! ''Her şeyi yapmaya hazırız''

Galatasaray'dan Icardi'ye gece yarısı gelen telefon duygulandırdı! ''Her şeyi yapmaya hazırız''

18.07.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı sonrası ilk kez açıklamalarda bulunmuştu. Eşinin yanında kalması gerektiği için Galatasaray'a bir türlü imza atmaya gelemeyen Icardi'ye sarı-kırmızılılardan telefon geldi.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı sonrası ilk kez konuştu. Bu açıklamanın ardından Galatasaray yönetimi direkt olarak telefona sarıldı ve Icardi'yi aradı.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

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Eşinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Icardi'yi arayan Okan Buruk ve Erden Timur, Wanda Nara için yapılabilecek her şey için burada olduklarını ifade ettiler. Bu sözlerden sonra duygulanan Icardi, eski takımlarından kendisini kimsenin aramadığını ve hayatında ilk kez bu tarz vefalı bir davranışla karşılaştığını söyledi.

LÖSEMİ İDDİALARI VAR

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Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum. Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu. Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim. Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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