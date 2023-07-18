Galatasaray'dan Icardi'ye gece yarısı gelen telefon duygulandırdı! ''Her şeyi yapmaya hazırız''

Galatasaray'ın transferi için gün saydığı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, hastalığı sonrası ilk kez konuştu. Bu açıklamanın ardından Galatasaray yönetimi direkt olarak telefona sarıldı ve Icardi'yi aradı.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Eşinin rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Icardi'yi arayan Okan Buruk ve Erden Timur, Wanda Nara için yapılabilecek her şey için burada olduklarını ifade ettiler. Bu sözlerden sonra duygulanan Icardi, eski takımlarından kendisini kimsenin aramadığını ve hayatında ilk kez bu tarz vefalı bir davranışla karşılaştığını söyledi.

LÖSEMİ İDDİALARI VAR

Wanda Nara yaptığı açıklamada, "Çarşamba günü yılda bir kez yaptığım gibi rutin sağlık testlerimi yaptırmaya karar verdim. Bazı sonuçlar olumsuz çıktı ve hastaneye yatmaya karar verdim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum. Her anne gibi, korkularımı ve endişelerimi çocuklarımdan saklamaya çalıştım. Henüz kesin bir teşhisim yoktu. Ne yazık ki, cuma günü çocuklarım bir gazeteci sayesinde hastalığımın olduğunu öğrendiler, hatta ben bile o bilgiye sahip değildim. Aileme, her arkadaşıma ve hepinize bana gösterdiğiniz sevgi için teşekkür ederim. Şu anda evimdeyim, test sonuçlarını bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

