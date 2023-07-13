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Galatasaray'dan Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

13.07.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'ne kesinlikle katılmayı kafasına koyan Galatasaray transferde büyük oynuyor. Liverpool'da forma giyen ve takımdan ayrılması beklenen Thiago için resmi teklif yapan sarı-kırmızılılar beklemeye geçti.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için çalışmalara başladı. Liverpool forması giyen Thiago'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

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Galatasaray, Liverpool'a Thiago için 10 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır. Liverpool'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için bu teklifi kabul edeceği yazıldı.

YENİ BİR HEYECAN ARIYOR

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Kariyerinde yeni bir heyecan aradığı vurgulanan 32 yaşındaki Thiago için Galatasaray iddiaları özellikle İngiltere basınında ayyuka çıkmış durumda.


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