Galatasaray'dan Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için çalışmalara başladı. Liverpool forması giyen Thiago'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

10 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIR

Galatasaray, Liverpool'a Thiago için 10 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır. Liverpool'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için bu teklifi kabul edeceği yazıldı.

YENİ BİR HEYECAN ARIYOR

Kariyerinde yeni bir heyecan aradığı vurgulanan 32 yaşındaki Thiago için Galatasaray iddiaları özellikle İngiltere basınında ayyuka çıkmış durumda.



