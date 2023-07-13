Galatasaray'dan Icardi'yi bile gölgede bırakacak transfer hamlesi!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olabilmek için çalışmalara başladı. Liverpool forması giyen Thiago'yu gündemine alan sarı-kırmızılılar taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.
Galatasaray, Liverpool'a Thiago için 10 milyon Euro bonservis ücreti ödemeye hazır. Liverpool'un kadroda düşünmediği yıldız oyuncu için bu teklifi kabul edeceği yazıldı.
Kariyerinde yeni bir heyecan aradığı vurgulanan 32 yaşındaki Thiago için Galatasaray iddiaları özellikle İngiltere basınında ayyuka çıkmış durumda.