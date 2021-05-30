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Galatasaray'dan Ismaila Coulibaly'ye 15 milyon Euro

30.05.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Sarpsborg'da forma giydiği dönemde kadrosuna katmak istediği genç futbolcu Ismaila Coulibaly'yi yeniden gündemine aldı.

Galatasaray'dan Ismaila Coulibaly'ye 15 milyon Euro

20 yaşındaki orta saha oyuncusu için İngiliz basınında Sky Sports çarpıcı bir iddiada bulundu.
Söz konusu haberde Galatasaray'ın genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve bu sebeple bonservisi için 15 milyon Euro ödeyeceği öne sürüldü.

Sarpsborg'da forma giydiği dönemde Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği isimlerden biri olan Ismaila Coulibaly, sonrasında Sheffield United'a transfer olmuştu. Galatasaray'ın oyuncuyu aynı zamanda kiralık olarak kadrosuna katmak istediği de kaydedildi.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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