Galatasaray'dan İzmir'deki olaylar sonrası Ali Koç mesajı! Geçen yılki derbiyi hatırlattılar: "Stat basanların olayların içinde olması tesadüf değil"

Dün akşam oynanan Göztepe ile Fenerbahçe maçına yaşanan olaylar damga vurdu. Galatasaray'dan da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un saldırıya uğradığı olaylarla ilgili açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Geçtiğimiz sezon Türk hakemlerini taraftarının önüne atarak 'gördüğünüz yerde ifşa edin' çağrısı yapanların, Trabzonspor'un stadında provokasyon gayretinde olanların ve maçımızdan sonra boş stadyumumuza kanunsuzca, baskın yapar gibi girerek Stat İşletme Direktörümüzü öldüresiye darp edenlerin, dün yaşanan olayların da içinde olması tesadüf değildir." denildi.