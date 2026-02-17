Tarihte bir ilk, İtalyanlar şokta! Avrupa Fatihi Galatasaray Çizme ekibini 5 golle sahaya gömdü!

Avrupa kupalarında Türkiye'nin gururu olan ve "Avrupa Fatihi" unvanını sonuna kadar hak eden Galatasaray, İtalyan rakibine karşı sergilediği kusursuz futbolla tarih kitaplarını baştan yazdı. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, rakip filelere gönderdiği tam 5 golle Avrupa arenasında bir ilki gerçekleştirdi.

ÇİZME EKİBİNE 5 GOLLÜ TARİFE!

İtalyan takımlarının Avrupa futbolundaki o meşhur ve aşılması zor katı savunma anlayışı (Catenaccio), Galatasaray'ın durdurulamaz hücum gücü karşısında adeta darmadağın oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden Cimbom, bulduğu 5 golle rakibini çaresiz bıraktı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK: TARİHE GEÇTİLER

Bu muazzam galibiyet, çok daha fazlasını ifade ediyor. İstatistiklere göre Galatasaray; Avrupa arenasında karşılaştığı bir İtalyan takımının ağlarına bir maçta 5 gol bırakan ilk Türk takımı olarak tarihe altın harflerle geçti.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkarak büyük bir kilometre taşını geride bırakan Sarı-Kırmızılılar, bu 5 gollü gövde gösterisiyle Avrupa'daki ağırlığını ve büyüklüğünü tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.