Tarihte bir ilk, İtalyanlar şokta! Avrupa Fatihi Galatasaray Çizme ekibini 5 golle sahaya gömdü!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Galatasaray, İtalyan rakibi karşısında eşine rastlanmamış bir zafere imza attı! Sahada adeta fırtına gibi esen Sarı-Kırmızılılar, Avrupa kupaları tarihinde bir İtalyan takımına bir maçta 5 gol birden atmayı başaran ilk ve tek Türk takımı olarak kırılması imkansız bir rekorun sahibi oldu.

Emre Şen

Avrupa kupalarında Türkiye'nin gururu olan ve "Avrupa Fatihi" unvanını sonuna kadar hak eden Galatasaray, İtalyan rakibine karşı sergilediği kusursuz futbolla tarih kitaplarını baştan yazdı. Sarı-Kırmızılı temsilcimiz, rakip filelere gönderdiği tam 5 golle Avrupa arenasında bir ilki gerçekleştirdi.

ÇİZME EKİBİNE 5 GOLLÜ TARİFE!

İtalyan takımlarının Avrupa futbolundaki o meşhur ve aşılması zor katı savunma anlayışı (Catenaccio), Galatasaray'ın durdurulamaz hücum gücü karşısında adeta darmadağın oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunu domine eden Cimbom, bulduğu 5 golle rakibini çaresiz bıraktı.

TÜRK FUTBOLUNDA BİR İLK: TARİHE GEÇTİLER

Bu muazzam galibiyet, çok daha fazlasını ifade ediyor. İstatistiklere göre Galatasaray; Avrupa arenasında karşılaştığı bir İtalyan takımının ağlarına bir maçta 5 gol bırakan ilk Türk takımı olarak tarihe altın harflerle geçti.

Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde 200. maçına çıkarak büyük bir kilometre taşını geride bırakan Sarı-Kırmızılılar, bu 5 gollü gövde gösterisiyle Avrupa'daki ağırlığını ve büyüklüğünü tüm dünyaya bir kez daha kanıtlamış oldu.

