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Galatasaray'dan KAP'A bildirim! Bankalar Birliğinden çıkıldığı açıklandı...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray'dan KAP'A bildirim! Bankalar Birliğinden çıkıldığı açıklandı...
Burak Kavuncu

Galatasaray, Bankalar Birliği borçlarının tamamen kapatıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray dan KAP A bildirim! Bankalar Birliğinden çıkıldığı açıklandı... 1

T.C. Ziraat Bankası A.Ş ve Denizbank A.Ş.'den oluşan konsorsiyum ile Şirketimiz arasında 03/2021 döneminde imzalanmış, 05/2021 döneminde ve 02/2023 döneminde yeniden yapılandırılarak vadesi 05/2030 dönemine kadar uzatılan, kamuoyunda Bankalar Birliği yapılandırması olarak bilinen kredi anlaşması kapsamında, Şirketimizin kullanmış olduğu tüm krediler ve bu kredilere ilişkin faizler tamamen kapatılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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galatasaray
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