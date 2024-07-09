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Galatasaray'dan 'KAP' geliyor! Anlaşma büyük oranda sağlandı... Maaşı bile belli oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
09.07.2024 09:45
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Galatasaray, bir süredir ilgilendiği Rennes forması giyen Guela Doue transferi için geri sayıma geçti. Sarı-kırmızılıların indirim beklediği isim için KAP açıklamasının an meselesi olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan 'KAP' geliyor! Anlaşma büyük oranda sağlandı... Maaşı bile belli oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde vites yükseltirken, Batshuayi'nin ardından bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Bir süredir Rennes forması giyen Guela Doue ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde mutlu sona oldukça yakın.

MAAŞI BELLİ OLDU

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Galatasaray, Guela Doue ile senelik 1 milyon 200 bin euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

SON YAKLAŞILDI 'KAP' AN MESELESİ

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Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Rennes'e Guela Doue için 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu. Galatasaray'ın genç futbolcunun transferinde sona yaklaştığı, Rennes'in sıkı pazarlıkta indirim yapmasını beklediği bildirildi.

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