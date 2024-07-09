Galatasaray'dan 'KAP' geliyor! Anlaşma büyük oranda sağlandı... Maaşı bile belli oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray transferde vites yükseltirken, Batshuayi'nin ardından bir isimde daha mutlu sona ulaştı.

Bir süredir Rennes forması giyen Guela Doue ile ilgilenen Sarı-Kırmızılılar, bu transferde mutlu sona oldukça yakın.

MAAŞI BELLİ OLDU

Galatasaray, Guela Doue ile senelik 1 milyon 200 bin euro maaş konusunda anlaşma sağladı.

SON YAKLAŞILDI 'KAP' AN MESELESİ

Sarı-kırmızılılar, Ligue 1 ekibi Rennes'e Guela Doue için 7 milyon euro bonservis önerisinde bulundu. Galatasaray'ın genç futbolcunun transferinde sona yaklaştığı, Rennes'in sıkı pazarlıkta indirim yapmasını beklediği bildirildi.





