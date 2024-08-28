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Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi! "Soruşturma başlatıldı"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 23:11
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Galatasaray, resmi internet sitesinden karaborsa bilet iddialarıyla ilgili açıklama yaptı ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi! "Soruşturma başlatıldı"

Galatasaray, son haftalarda ortaya atılan 'karaborsa bilet' iddialarına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı.

"PASSO YETKİLİLERİYLE İRTİBATA GEÇİLMİŞTİR"

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"Karaborsa bilet ile kulübümüzü ilişkilendirmek amacıyla yapılan spekülasyonlara son vermek için Başkanımız Dursun Aydın Özbek, 23 Ağustos tarihindeki basın toplantısında tüm Galatasaray camiasına bir çağrıda bulunmuş, elinde bilgi ve belge olan herkesin kulübümüze başvurmasını rica etmiştir. Aradan geçen süre içerisinde sadece bilgiler değil, yapılan tüm şikayetler ihbar kabul edilmiş, bu şikayetlere konu olan her işlem üzerinden Passo yetkilileriyle irtibata geçilmiştir."

"YASAL YOLLARA BAŞVURULMASINA KARAR VERİLMİŞTİR"

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"Ayrıca; Söz konusu söylentilere konu iddialara ilişkin bir bağımsız denetim firmasına usulsüzlük incelemesi yaptırılması, inceleme neticesinde suistimal tespit edilmesi halinde, ilgililer hakkında yasal yollara başvurulmasına karar verilmiştir."

"BUNUN DIŞINDA TÜM KOMBİNE VE BİLET DEVİRLERİ KAPATILMIŞTIR"

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Passo'dan geçen sezon itibarıyla talep edilen, online bilet satış sistemi yazılım geliştirme çalışmaları tamamlanmış, sezon başından itibaren yeni sistem kullanılmaya başlanmıştır. Bu sistemin daha da iyileştirilmesi adına yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Yeni bir sistemle, her kombine sahibimize tüm sezon boyunca maç biletlerini sınırsız olarak, belirledikleri 3 kişiye devredebilme hakkı tanınmıştır. Kombine sahiplerimize bu konuyla ilgili ayrıca detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında tüm kombine ve bilet devirleri kapatılmıştır.

Söz konusu spekülatif haberlerle ilgili olarak, SPK nezdinde de gerekli tahkikatın yapılması için başvuruda bulunulmuştur.

Tüm bu gelişmelerin yanında, Denetim Kurulumuz mevzuattan kaynaklanan yetki ve sorumlulukları çerçevesinde iddialara ilişkin olarak bir soruşturma başlattığını Yönetim Kurulumuza bildirmiştir. Süreç tüm şeffaflığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edilecektir.

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Anahtar Kelimeler:
karaborsa bilet galatasaray
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