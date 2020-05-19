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Galatasaray'dan karton taraftar kampanyası

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.05.2020 15:42 | Son Güncelleme

Galatasaray, covid 19 salgını nedeniyle tribünlerin boş kalmaması için tribünlerde karton taraftar kampanyası başlattı.

Galatasaray'dan karton taraftar kampanyası

Covid 19 salgını nedeniyle Avrupa'da olduğu gibi Süper Lig'e de ara verilirken; 12 Haziran yeniden başlangıç tarihi olarak belirlendi.

Kulüpler de hazırlıklara başladı. Galatasaray ise seyircisiz oynanacak maçlar öncesi tribünlerin boş kalmaması için karton taraftar uygulaması başlattı. Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ın hayata geçirdiği uygulama, Galatasaray tribünlerine de yansıyacak.

Türk Telekom Stadyumu'nda oyananak maçlar sırasında tribünlerde sarı kırmızılı taraftarların fotoğrafları ve maketleri yer alacak. Karton taraftar ve fotoğraflar, Gaziantep, Trabzonspor ve Göztepe maçlarında sahaya en yakın konumdaki Doğu Alt, Kuzey Alt ve Güney Alt tribünlerine yerleştirilecek.

"Sensiz olmaz Galatasaray" sloganıyla başlayan kampanyaya katılmak isteyen taraftarlar www.sensizolmazgs.com üzerinden kayıt yaptırabilecek. Kombine kart sahiplerinin 123 liraya kayıt olabileceği kampanyadan diğer taraftarlar ise 149 lira ödeyerek yararlanabilecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada kampanyala büyük katılım beklendiği dile getirilirken, "Yurt içi ve yurt dışından olmak üzere sarı kırmızılı renklere gönül vermiş on binlerce taraftarın yoğun katılımının beklendiği kampanyada taraftarlar; dilerlerse aileleri, arkadaşları kısaca sevdikleri ile tribünde yan yana oturma fırsatına da sahip olacak" denildi.

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