Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Transferde öncelik hakkımız var ama..."

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan'dan çok konuşulacak Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun transferine engel olmayacaklarını duyurdu.

"KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİNDE ÖNCELİK HAKKIMIZ VAR"

Eray Yazgan: "Kerem Aktürkoğlu transferinde öncelik hakkımız var. Benfica, teklifleri öncelikle bize sunmak zorunda. Nitekim dün Benfica kulübü, Fenerbahçe'nin teklifini bize iletti ve hakkımızı kullanıp kullanmayacağımız sordu. 5 iş günlük süre, Cuma günü doluyor ve Avrupa listesine yazma süreci geçmiş oluyor. Fenerbahçe'nin bu gerçeklikten habersiz bu süreci götürmüş olmasını şaşkınlıkla takip ettik."

"TRANSFERE ONAY VERECEĞİZ"

Eray Yazgan: "Galatasaray, ahlak dersi vererek Kerem Aktürkoğlu için rüçhan hakkını kullanmayacak ve Avrupa listesine yazılmasında sıkıntı çıkarmayacağız. Galatasaray, Türk sporunun abisidir."

"FENERBAHÇE BİZE İFTİRA ATIYOR"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan: "Biz ortamı sakinleştirmeye çalışıyoruz ama rakibimize bize akıl almaz iftiralarla saldırıyor. Galatasaray, Türk insanı için bu ülke futbolunun başarıya ulaşması için onlara bir kez daha doğruyu gösterip ahlak dersi veriyor. Kulübümüz, Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacak. Bu vesileyle Samsunspor'a da başarılar diliyorum."

"BARIŞ ALPER YILMAZ'IN DURUMUNDA DEĞİŞİKLİK YOK"

Eray Yazgan: "Barış Alper Yılmaz'ı transfer süreci yorduğu için hocamız kadroya almadı. Bu bir süreç, transfer süreci devam ediyor. Barış Alper Yılmaz'ın durumunda geçen haftadan bu yana çok ciddi bir değişiklik yok."