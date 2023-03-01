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Galatasaray'dan Kerem'e ikinci şok! Gelen teklifler yine reddedildi...

01.03.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelişmesi yaşanıyor. Lige istediği gibi başlayamayan fakat son haftalarda toparlanan Kerem, bu sezon çıktığı 22 lig maçında 7 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Geçtiğimiz sezon kendisine birçok teklif gelmesine rağmen reddeden Galatasaray tüm kapıları Kerem Aktürkoğlu için kapatmıştı. Şampiyonluk yolunda hızla ilerleyen sarı-kırmızılar, tecrübeli oyuncuya gelen teklifleri bir kez daha reddetti.

Galatasaray'dan Kerem'e ikinci şok! Gelen teklifler yine reddedildi...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ayrılık noktasına gelen Kerem Aktürkoğlu ikna edilmiş ve yeni sözleşme imzalamıştı. Avrupa hayali olduğu için yurt dışına çıkmak isteyen tecrübeli oyuncu için yapılan ikinci teklifler de reddedildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK

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Performansı ligin ilerleyen haftalarında artan Kerem'e Avrupa'dan yine teklifler geldi. Fakat Galatasaray bu teklifleri de reddederek Kerem Aktürkoğlu'nun gidişini engelledi. Avrupa'ya transferini bir kez daha engelleyen sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'na yine şok yaşattı.

TEKLİFLER AZ BULUNUYOR

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Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için yaklaşık 12 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Avrupa'dan gelen tekliflerin 9 milyon Euro civarında olması nedeniyle Galatasaray yönetimi teklifleri birer birer reddediyor.

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