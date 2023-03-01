Galatasaray'dan Kerem'e ikinci şok! Gelen teklifler yine reddedildi...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray ile ayrılık noktasına gelen Kerem Aktürkoğlu ikna edilmiş ve yeni sözleşme imzalamıştı. Avrupa hayali olduğu için yurt dışına çıkmak isteyen tecrübeli oyuncu için yapılan ikinci teklifler de reddedildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA BÜYÜK ŞOK

Performansı ligin ilerleyen haftalarında artan Kerem'e Avrupa'dan yine teklifler geldi. Fakat Galatasaray bu teklifleri de reddederek Kerem Aktürkoğlu'nun gidişini engelledi. Avrupa'ya transferini bir kez daha engelleyen sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'na yine şok yaşattı.

TEKLİFLER AZ BULUNUYOR

Sarı-kırmızılılar, Kerem Aktürkoğlu için yaklaşık 12 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Avrupa'dan gelen tekliflerin 9 milyon Euro civarında olması nedeniyle Galatasaray yönetimi teklifleri birer birer reddediyor.

