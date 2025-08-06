Galatasaray'dan 'Kerem'e misilleme' harekatı! Gardi'ye tam yetki: Fenerbahçeli eski yıldız Türkiye'ye geri dönebilir!

Galatasaray'da son dakika transfer haberleri arka arakaya geliyor. Victor Osimhen ile Lorey Sane transferleriyle hücum hattını büyük ölçüde tamamlayan sarı-kırmızılılarda sıradaki hedef ise savunma. Davinson Snchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanına Şampiyonlar Ligi için tecrübeli ve kaliteli bir stoper arayan Galatasaray, rotayı yeniden Almanya'ya çevirdi.

İLK HEDEF ESKİ FENERBAHÇELİ KİM MİN-JAE

Bayern Münih'in kapısını çalan Galatasaray, 3 isim için temasa geçti. Yönetimin ilk hedefinde ise tecrübeli savunma oyuncusu Kim Min-Jae var. Sabah'ın haberine göre; daha önce Fenerbahçe'de de forma iyen 28 yaşındaki Güney Koreli futbolcu için yönetim satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifinde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA KARŞI MİSİLLEME Mİ?

Bu hamlenin; Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya hazırlanan Fenerbahçe'ye 'trasnfer misillemesi' olarak yorumlanırken, yönetim Sasha Boey ve Stanisic için de nabız yokluyor.

SACHA BOEY TRANSFERİ DE MASADA AMA...

Suudi takımlarının da kıskacında bulunan stoperde görev yapan Kim'i G.Saray'ın ısrarlı bir şekilde istediğini yazan Alman basını, Boey konusundaki girişimleri de yineledi.

STANISIC'DE ÖNEMLİ YOL KAT EDİLDİ

Bayern ile Sacha Boey için anlaşan ancak Fransız oyuncuyu ikna edemeyen yönetim, Stanisic'i de radarına aldı. Hem sağ bek hem de stoperde görev yapabilen Hırvat oyuncu için zorunlu opsiyon koymadan ilerleyen sarı-kırmızılılar, Alman ekibiyle önemli bir yol kat etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Josip Stanisic, kariyerine Almanya'da devam etmek istese de gelecek teklifleri de görmek istiyor. Bayern'deki geleceği hakkında hem yönetim hem de teknik heyetle görüşecek olan Hırvat yıldız, kararını verecek. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Bayern'de kalamazsa Galatasaray'ı değerlendirmeye alacak.

GARDI'YE TAM YETKİ

Hem kaleci transferi hem de Bayern Münih'le görüşmelerde menajer George Gardi görevlendirildi. Sarı-kırmızılı takımın kadrosuna kattığı isimlerde büyük emeği bulunan İtalyan menajer, Bayern'den en az bir ismi bitirip, Türkiye'ye getirmek için yoğun görüşmelerde bulunuyor