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Galatasaray'dan kiralık gitti, Fransa'da da olay oldu! Zaha kadroya alınmadı...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 12:43
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Galatasaray'da beklentilerin altında kalan Wilfried Zaha, Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak gönderilirken burada da olay oldu. İşte detaylar...

Galatasaray'dan kiralık gitti, Fransa'da da olay oldu! Zaha kadroya alınmadı...
Wilfried Zaha

Wilfried Zaha

FİL Fildişi Sahili
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da gündemden düşmüyor. Ligue 1'deki Toulouse maçında sergilediği performans ve tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Wilfried Zaha yine manşetlerde.

Toulouse maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçına yedek kulübesinde başlayan ve süre alamayan Zaha için Nantes karşılaşması öncesi karar verildi.

KADROYA ALINMADI

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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha'yı bugün oynanacak Nantes maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etmedi.

Zaha'nın Lyon performansı
Lyon ile 2 maça çıkıp 76 dakika sahada kalabilen Zaha 1 asistlik skor katkısı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa galatasaray lyon zaha
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