Galatasaray'dan kiralık gitti, Fransa'da da olay oldu! Zaha kadroya alınmadı...

Lyon'un Galatasaray'dan kiraladığı Wilfried Zaha, Fransa'da gündemden düşmüyor. Ligue 1'deki Toulouse maçında sergilediği performans ve tavırlarıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Wilfried Zaha yine manşetlerde.

Toulouse maçı sonrası UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rangers maçına yedek kulübesinde başlayan ve süre alamayan Zaha için Nantes karşılaşması öncesi karar verildi.

KADROYA ALINMADI

Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Zaha'yı bugün oynanacak Nantes maçının 21 kişilik kadrosuna dahil etmedi.

Zaha'nın Lyon performansı

Lyon ile 2 maça çıkıp 76 dakika sahada kalabilen Zaha 1 asistlik skor katkısı verdi.