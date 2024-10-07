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  4. Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaha'ya hocasından olay sözler: Futbolcu olarak değerlendirmek zor

Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaha'ya hocasından olay sözler: Futbolcu olarak değerlendirmek zor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 16:06
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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Galatasaray'dan kiralanan Wilfried Zaha ve takımdaki forma giymeyen isimler için çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray'dan kiralık olarak gitmişti! Zaha'ya hocasından olay sözler: Futbolcu olarak değerlendirmek zor

Lyon, sahasında ağırladığı Nantes'ı 2-0'lık skorla mağlup etti ve milli araya moralli gitti. Fransız ekibinde Wilfried Zaha ve Gift Orban gibi isimlerin bu karşılaşmada maç kadrosunda yer almaması dikkat çekti.

"FUTBOLCU OLARAK DEĞERLENDİREMEM"

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Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, söz konusu isimlere mesaj gönderirken, yaptığı açıklamada, "Oynamayan ya da az oynayan isimlere çok net bir söylemim var. Onlara kendilerini futbolcu olarak değerlendirmenin benim için zor olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.

Oyuncularından saha içinde olduğu kadar profesyonellik anlamında da çok şey beklediğini söyleyen Sage, "Onları başka konularda da değerlendirmem gerekiyor, eğer bu konular olmaları gereken profesyonel standartlara uygun değilse... Profesyonellik standartlarında değillerse bu benim için sorun." diye konuştu.

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Süper Lig Fransa son dakika zaha
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