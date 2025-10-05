Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy'un takımı Cagliari'ye öyle bir gol kaçırdı ki...

İtalya’da Udinese ile Cagliari’nin karşılaştığı maç 1-1 sona ererken, karşılaşmaya damga vuran pozisyon da tanıdık bir isim vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısının 73.dakikasına kaleci ile karşı karşıya kaldığı müsait pozisyonda çok net bir fırsatı harcadı.

BÜYÜK HATA VE KARŞI KARŞIYA!

Udinese’nin baskısı sonucu topu kaptıran Cagliari savunması geri koşmaya çalışırken, Udinese’de Keinan Davis topu aut çizgisine yakın bir bölgeden içeri çevirdi.

Topu önünde bulan Nicolo Zaniolo uygun pozisyonda saç baş yoldurtacak bir şut çıkardı.

KENDİ DE ŞAŞIRDI!

Bu pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan İtalyan oyuncu kendini yere bırakıp uzun süre şaşkınlık içinde kaldı. Ardından Zaniolo yerini 77. dakikada Bayo'ya bıraktı. Öte yandan Cagliari'nin Beşiktaş'tan transferi Semih Kılıçsoy karşılaşmada süre bulamadı.