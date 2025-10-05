SPOR

Galatasaray'dan kiralık olarak Udinese'ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy'un takımı Cagliari'ye öyle bir gol kaçırdı ki...

İtalya Seri A’da Udinese ile Cagliari karşı karşıya geldi. Galatasaray’dan Udinese’ye kiralık olarak giden Zaniolo ile Beşiktaş’tan Cagliari’ye giden Semih Kılıçsoy’un mücadelesi 1-1 sona ererken, maçta Zaniolo’nun kaçırdığı bir gol gündem oldu.

Burak Kavuncu

İtalya’da Udinese ile Cagliari’nin karşılaştığı maç 1-1 sona ererken, karşılaşmaya damga vuran pozisyon da tanıdık bir isim vardı. Karşılaşmanın ikinci yarısının 73.dakikasına kaleci ile karşı karşıya kaldığı müsait pozisyonda çok net bir fırsatı harcadı.

BÜYÜK HATA VE KARŞI KARŞIYA!

Galatasaray dan kiralık olarak Udinese ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy un takımı Cagliari ye öyle bir gol kaçırdı ki... 1

Udinese’nin baskısı sonucu topu kaptıran Cagliari savunması geri koşmaya çalışırken, Udinese’de Keinan Davis topu aut çizgisine yakın bir bölgeden içeri çevirdi.

Galatasaray dan kiralık olarak Udinese ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy un takımı Cagliari ye öyle bir gol kaçırdı ki... 2

Topu önünde bulan Nicolo Zaniolo uygun pozisyonda saç baş yoldurtacak bir şut çıkardı.

Galatasaray dan kiralık olarak Udinese ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy un takımı Cagliari ye öyle bir gol kaçırdı ki... 3

Galatasaray dan kiralık olarak Udinese ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy un takımı Cagliari ye öyle bir gol kaçırdı ki... 4

KENDİ DE ŞAŞIRDI!

Galatasaray dan kiralık olarak Udinese ye gelen Zaniolo saç baş yoldurttu! Semih Kılıçsoy un takımı Cagliari ye öyle bir gol kaçırdı ki... 5

Bu pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan İtalyan oyuncu kendini yere bırakıp uzun süre şaşkınlık içinde kaldı. Ardından Zaniolo yerini 77. dakikada Bayo'ya bıraktı. Öte yandan Cagliari'nin Beşiktaş'tan transferi Semih Kılıçsoy karşılaşmada süre bulamadı.

Anahtar Kelimeler:
İtalya Cagliari Calcio Udinese Semih Kılıçsoy Nicolo Zaniolo
