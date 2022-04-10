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Galatasaray'dan kovuldu, Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor!

10.04.2022 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Bu sezonu oldukça çalkantılı bir şekilde geçiren Galatasaray'da devre arasında birçok oyuncuyla yollar ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar, santrfor oyuncusu Mbaye Diagne'nin de sözleşmesini feshetmişti. Diagne'nin yeni adresinin Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı Premier Lig olduğu iddia edildi.

Galatasaray'dan kovuldu, Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve özellikle Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda hedeflerinden uzak olan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçmişti. Sarı - kırmızılılar, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yolların ayrıldığı o isimlerden biriyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da santrfor oyuncusu Mbaye Diagne'nin sözleşmesi, devre arasında feshedilmişti. Senegalli golcü için ortaya atılan iddia, olay yarattı.

ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

mbaye diagne

30 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a transfer olacağı iddia edildi.

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Galatasaray'ın 2020/21 sezonunun ara transfer döneminde 1.58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibine bu kez herhangi bir bedel ödenmeden gidecek.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Daha önce yarım sezon West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, 16 maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

GALATASARAY'DA 26 GOL

diagne

Diagne, Galatasaray kariyerinde çıktığı 62 maçta 26 gol - 4 asistlik bir istatistiğe imza atmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Premier League Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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