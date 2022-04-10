Galatasaray'dan kovuldu, Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor!

Son dakika haberleri: Bu sezon taraftarlarının beklentisinin çok altında kalan ve özellikle Süper Lig ile Türkiye Kupası'nda hedeflerinden uzak olan Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi oldukça hareketli geçmişti. Sarı - kırmızılılar, birçok oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Yolların ayrıldığı o isimlerden biriyle ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.

Galatasaray'da santrfor oyuncusu Mbaye Diagne'nin sözleşmesi, devre arasında feshedilmişti. Senegalli golcü için ortaya atılan iddia, olay yarattı.

ESKİ TAKIMINA DÖNÜYOR

30 yaşındaki futbolcunun İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion'a transfer olacağı iddia edildi.

Galatasaray'ın 2020/21 sezonunun ara transfer döneminde 1.58 milyon euro karşılığında West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, bir kez daha İngiliz ekibine bu kez herhangi bir bedel ödenmeden gidecek.

İNGİLTERE PERFORMANSI

Daha önce yarım sezon West Bromwich Albion forması giyen Mbaye Diagne, 16 maçta 3 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti.

GALATASARAY'DA 26 GOL

Diagne, Galatasaray kariyerinde çıktığı 62 maçta 26 gol - 4 asistlik bir istatistiğe imza atmıştı.

