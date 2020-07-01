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Galatasaray'dan Lemina açıklaması

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.07.2020 14:18 | Son Güncelleme

Galatasaray'da 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Lemina'nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildi.

Galatasaray'dan Lemina açıklaması

Galatasaray, Lemina’nın sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Mario Lemina’nın Başakşehir maçı sırasında sakatlanarak oyundan çıkması sonrası sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri neticesinde sağ üst arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma (ikinci derece strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)


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