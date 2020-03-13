SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.03.2020 11:35 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı hakkında bir açıklama paylaştı. Sarı kırmızılı kulüp maçların seyircisiz oynanması yerine ertelemenin daha akılcı olacağını bildirdi.

Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Galatasaray Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynanma kararı hakkında bir açıklama yayımladı.

SARI KIRMIZILI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 adlı Coronavirüs salgınının ülkemizde de tespit edilmesinin ardından Nisan ayı sonuna kadar tüm spor müsabakalarının seyircisiz olarak oynanacağı açıklanmıştır.

Önce sağlık ilkesinden hareketle, seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekmektedir.

Nitekim pek çok ülkede liglerin ertelenmesine ya da askıya alınmasına karar verilmiştir.

Liglerin ertelenmediği ve müsabakaların seyircisiz oynanması ile ilgili olarak da İngiltere'de ise müsabakaların şifresiz yayınlanması kararı alınmıştır. Zira seyircisiz oynanması halinde kişiler şifreli yayınlanan müsabakaları izlemek için yine bir araya gelecek ve toplu olarak bu müsabakaları izleyeceklerdir.

Bu şekilde taraftar gruplarınca bir araya gelinerek müsabaka izlenme ihtimali de gözetilmelidir. Ayrıca konuya mali açıdan bakıldığında spor müsabakalarının seyircisiz oynanması, seyirci hasılatlarında yaşanacak gelir kaybı nedeniyle ciddi mali zorluklar yaşayan tüm kulüplerimiz adına önemli sıkıntılar doğuracaktır. Bu nedenlerle liglerin seyircisiz oynanması yerine, yaşanacak gelişmelere göre daha sonra yeniden değerlendirilmek üzere ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı! Bu tesbihin fiyatı dudak uçuklattı!
Cengiz'den koronavirüs ve Arda Turan açıklamasıCengiz'den koronavirüs ve Arda Turan açıklaması
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray koronavirüs Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Çin: Koronavirüsü Vuhan'a getiren ABD ordusu olabilir

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Arsenal Teknik Direktörü koronavirüse yakalandı

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

Başakşehir son dakikada avantajı kaptı

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

İşte Süper Lig'de seyircisiz oynanacak maçlar

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Kopenhag'dan Başakşehir maçına tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Galatasaray'da ayrılık! İzin istedi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Galatasaray'dan 'ligler ertelensin' talebi

Mustafa Cengiz'den koronavirüs, derbi ve Arda Turan açıklaması

Cengiz'den koronavirüs ve Arda Turan açıklaması

Fatih Terim, eski öğrencisi Sergen Yalçın'a yenilmedi

Fatih Terim, Sergen Yalçın'a yenilmedi

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Muslera Beşiktaş derbisi kaçırmadı

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" açıklaması

Mesut Bakkal'dan "teşvik primi" açıklaması

Fatih Terim ve Ryan Donk'tan 'koronavirüs' selamı!

Fatih Terim'den 'koronavirüs' selamı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.