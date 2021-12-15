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Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! Muslera ile çarpışıp...

15.12.2021 20:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Luyindama’nın tedavisine başlandığı açıklandı.

Galatasaray'dan Luyindama açıklaması! Muslera ile çarpışıp...
Christian Luyindama

Christian Luyindama

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LUYINDAMA AÇIKLAMASI

Sivasspor - Galatasaray maçında Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışmanın ardından yapılan MR tetkikleri sonrası sol dizinde darbeye bağlı kemik ve yumuşak doku ödemi tespit edilen Christian Luyindama’nın tedavisine başlandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera Christian Luyindama
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