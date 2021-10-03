Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım!

Galatasaray tam 5 golün atıldığı, 1 penaltının kaçtığı ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Oğulcan Çağlayan transferinden dolayı uzun süredir Çaykur Rizespor'la ilişkileri gergin olan Galatasaray, kazandıkları maçın ardından sosyal medyadan Çaykur Rizespor'a göndermeler yaptı.

ÇAY VE LİG SONUNCUSU VURGUSU

Galatasaray Spor Kulübü, maç sonu paylaşımında 1 puanla ligin son sırasında yer alan Çaykur Rizespor'u 'lig sonuncusu Çaykur Rizespor' olarak betimledi.

OĞULCAN DA PAYLAŞIM YAPTI

Olaylı transferi sebebiyle iki kulüp arasında gerginliğe sebep olan Oğulcan Çağlayan da kazandıkları maçın ardından 'gülümseme' paylaşımı yaptı.

