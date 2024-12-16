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Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım! İyiler sonunda mutlaka kazanır

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 23:23
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Süper Lig'in 16. haftası dev bir maça sahne oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Şenol Güneş önderliğindeki Trabzonspor'u 90+8'de attığı gol ile mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - kırmızılı kulüp, bordo mavililerin 3. golde topun dışarıdan çevrildiğini gösteren bir görsel paylaştı ve "İyiler sonunda mutlaka kazanır!" notunu düştü. İşte detaylar...

Galatasaray'dan maç sonu olay paylaşım! İyiler sonunda mutlaka kazanır

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u ağırladı. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-2 önde tamamladığı mücadeleden 4-3’lük skorla galip ayrıldı. Aslan bu sonuçla puanını 41’e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe ile 6 puanlık farkı korudu.

YENİLMEZLİK SERİSİ 19 MAÇA ÇIKTI

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Galatasaray, Trabzonspor galibiyetle, bu sezonki yenilmezliğini de 19 maça çıkardı. Son olarak İsviçre ekibi Young Boys’a kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda 13’ü Süper Lig, 6’sı da Avrupa Ligi olmak üzere toplam 19 müsabakada, 14 galibiyet elde ederken, 5 kez de berabere kaldı.

"İYİLER SONUNDA MUTLAKA KAZANIR"

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Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı galibiyet paylaşımında, Trabzonspor'un attığı üçüncü gol öncesinde topun dışarıdan çevrildiğini gösteren bir görsele yer verdi ve paylaşımına "İyiler sonunda mutlaka kazanır!" notunu ekledi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor galatasaray
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