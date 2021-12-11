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Galatasaray'dan Marcao açıklaması!

11.12.2021 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Lazio maçı öncesindeki ısınma esnasında sol kasık adale grubunda ağrı hisseden Marcao'nun Sivasspor maçında oynamama ihtimali olduğunu duyurdu

Galatasaray'dan Marcao açıklaması!
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Lazio maçı öncesinde ısınma bölümünde ağrı hisseden ve buna rağmen 90 dakika oynayan Marcao'nun Sivasspor maçında forma giyemeyebileceğini açıkladı.

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Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;

"Lazio maçı öncesindeki ısınma bölümünde sol kasık (adductor) adale grubunda ağrı hissederek ısınmayı yarıda bırakan Marcao Teixeira, soyunma odasında yapılan tedavi sonrası karşılaşmada 90 dakika görev almıştı. Müsabakanın ardından tedavisine başlanan oyuncumuzun, Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceğinin kararı risk/analiz karşılaştırılmasına göre verilecek."

Sivasspor ile Galatasaray, pazartesi günü 18:00'de karşı karşıya gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
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