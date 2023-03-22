Galatasaray'dan milli takım kampından ayrılan Abdülkerim Bardakcı için açıklama! "Taburcu edilmiştir"

Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-Kırmızılılar'da Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, son durumu merak edilen Dries Mertens ile Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.
Öte yandan, milli takım kampından şiddetli baş ağrısı sebebiyle ayrılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı:
"Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tedavileri sonrası bugün taburcu edilmiştir. Futbolcumuz, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacaktır."