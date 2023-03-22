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Galatasaray'dan milli takım kampından ayrılan Abdülkerim Bardakcı için açıklama! "Taburcu edilmiştir"

22.03.2023 22:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 27'nci haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Galatasaray mücadelenin hazırlıklarını sürdürürken, Sarı-Kırmızılılar'dan bir sakatlık açıklaması geldi. İşte detaylar...

Galatasaray'dan milli takım kampından ayrılan Abdülkerim Bardakcı için açıklama! "Taburcu edilmiştir"
Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, ligin 27'nci haftasında oynayacağı Adana Demirspor mücadelesinin hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman geniş alanda pas çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

MERTENS AYRI ÇALIŞTI

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Sarı-Kırmızılılar'da Fredrik Midtsjö ve Yusuf Demir idmanın tamamında takımla birlikte çalışırken, son durumu merak edilen Dries Mertens ile Baran Aksaka tedavilerinin ardından saha dönüş programı kapsamında takımdan ayrı özel çalıştı.

"TABURCU EDİLMİŞTİR"

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Öte yandan, milli takım kampından şiddetli baş ağrısı sebebiyle ayrılan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Şiddetli baş ağrıları nedeniyle milli takım kadrosundan ayrılan Abdülkerim Bardakcı, sponsor hastanemiz Liv Hospital’da yapılan tedavileri sonrası bugün taburcu edilmiştir. Futbolcumuz, bir günlük dinlenme sonrası saha çalışmalarına başlayacaktır."

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