Galatasaray'dan Muslera hakkında yeni açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Terim ailesi, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de tecrübeli file bekçisinin 34. yaş gününü kutladı.

GALATASARAY'DAN MUSLERA AÇIKLAMASI



