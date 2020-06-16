Galatasaray'dan Muslera hakkında yeni açıklama

Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera, ameliyat edildi. Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile yaptığı maçın 15. dakikasında, rakip oyuncu Milan Skoda ile çarpışan ve tibia ile fibula kemiklerinde kırık oluşan Uruguaylı kaleci, Liv Hospital Ulus'ta ameliyat geçirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim, Muslera'yı hastanede ziyaret etti. Terim ailesi, hem geçmiş olsun dileklerini iletti hem de tecrübeli file bekçisinin 34. yaş gününü kutladı.
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