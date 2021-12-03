Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e imza şartı

Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır Kulübü'nün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mustafa Muhammmed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Muhammed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektuba bakar'' ifadesini kullandı.

"MENAJERİNİ DEĞİŞTİR"

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, olayın perde arkasında sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi.

BU AY BELLİ OLACAK!

Muhammed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu 4 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon TL).

KATAR'I İSTEMİYOR

Bu arada Katar takımı Al Sadd, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladı. Daha önce Mustafa Muhammed'e yıllık 4 milyon euro maaşlı bir teklif yapan Al Sadd, bu transferde istediği sonuca ulaşamamıştı. Mısırlı golcünün tercihinin Avrupa olduğu ve Galatasaray'da kalmazsa yine Avrupa'ya transferi tercih edeceği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı.



