SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e imza şartı

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e imza şartı

03.12.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamalek'ten transfer edilen Mustafa Muhammed'in, kiralık sözleşmesi ocak ayında sona eriyor. Galatasaray Kulübü, Mısırlı golcüye, bonservisinin alınmasından önce bir şart koştu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'e imza şartı
Mostafa Mohamed

Mostafa Mohamed

MSR Mısır
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fatih Terim oyuncunun takımda kalmasını istediklerini açıklamış ancak Mısır Kulübü'nün Başkanı Mortada Mansour geçtiğimiz hafta "FIFA, Galatasaray ile yapılan sözleşmeyi geçersiz sayacak. Çünkü imzalayan temsilci, yönetim kurulu üyesi değil. Yönetim kurulu üyesi ile temsilci arasında farklar var. Bu nedenle sözleşme geçersizdir. Mustafa Muhammmed'in değeri 20 milyon Euro" iddiasını ortaya atmıştı.

BURAK ELMAS'IN SÖZLERİ!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise önceki gün gazetecilerle yaptığı toplantıda Muhammed'in takımdaki geleceğine teknik heyetin karar vereceğini söyledi ve "31 Aralık'a kadar bir mektuba bakar'' ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısıGalatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı

"MENAJERİNİ DEĞİŞTİR"

Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre, olayın perde arkasında sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri, 24 yaşındaki golcüden Mısırlı menajerini değiştirmesini istedi ve bu şartlarda sözleşmedeki opsiyonun kullanılacağı mesajını verdi.

BU AY BELLİ OLACAK!

Muhammed'in durumu bu ay içinde kesinlik kazanacak. Oyuncunun Zamalek'ten satın alma opsiyonu 4 milyon dolar (yaklaşık 56 milyon TL).

KATAR'I İSTEMİYOR

Bu arada Katar takımı Al Sadd, Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mustafa Muhammed'i transfer etmek için Zamalek ile görüşmelere başladı. Daha önce Mustafa Muhammed'e yıllık 4 milyon euro maaşlı bir teklif yapan Al Sadd, bu transferde istediği sonuca ulaşamamıştı. Mısırlı golcünün tercihinin Avrupa olduğu ve Galatasaray'da kalmazsa yine Avrupa'ya transferi tercih edeceği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

24 yaşındaki Mısırlı oyuncu, Galatasaray formasıyla çıktığı 39 resmi maçta 13 gol atıp 1 asist yaptı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'dan olağanüstü basın toplantısıGalatasaray'dan olağanüstü basın toplantısı
PARTNERBabasının son sağlık durumunu açıkladıBabasının son sağlık durumunu açıkladı
Galatasaray'dan olağanüstü toplantıGalatasaray'dan olağanüstü toplantı
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Ünlü oyuncudan İhsan Hala'ya ziyaret! "Hızır elinden tutsun da..."

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

Burak Yılmaz herkesi ters köşe yaptı! İşte futbolu bırakmak istediği Süper Lig takımı

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

8 gollü maçta son sözü Tolgay Arslan söyledi

8 gollü maçta son sözü Tolgay Arslan söyledi

Süper Lig ekibinde korona şoku!

Süper Lig ekibinde korona şoku!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Fazla ısınan bilgisayarların kahramanı en iyi notebook soğutucu tavsiyeleri

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Televizyondan duyuldu! İrfan Can'dan küfür

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Ronaldo...

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.