Galatasaray'dan olay İrfan Can göndermesi!

Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir'i 3-0 mağlup eden Galatasaray, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can'la ilgili göndermede bulundu.Resmi Twitter hesabından Başakşehir maçının sonucunu paylaşan sarı kırmızılı kulübün atılan gollerin yanında kahve emojisine yer vermesi dikkat çekti.

İMZA TÖRENİNDE KAHVE İÇİRMİŞLERDİ

Transferin son gününe kadar Galatasaray ve Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferinde karşı karşıya geldi, milli futbolcu Sarı Lacivertli ekibe transfer oldu. Fenerbahçe de İrfan Can'ın imza töreninde gönderme yapmış, genç futbolcuya kahve içirmişti.