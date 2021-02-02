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SON DAKİKA | Bursaspor, Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı!

02.02.2021 21:14 | Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | Bursaspor, Ali Akman'ı kadro dışı bıraktı!

Üç büyüklerin transferi için uğraş verdiği Bursaspor'un 18 yaşındaki genç oyuncusu Ali Akman tercihini Avrupa'dan yana kullandı. Genç yıldız Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt ile anlaşırken Bursaspor taraftarı bu imza sonrası Ali Akman'a tepki göstermişti. Bursaspor kulübü taraftarların bu çağrısına kulak verdi ve genç oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt, Bursaspor'dan Ali Akman'ı transfer etti. Frankfurt'tan yapılan açıklamada Ali Akman ile 1 Temmuz 2021'den itibaren aktif olmak kaydıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Ali Akman ile ilgili konuşan Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic; "Türk futbolundaki en büyük yeteneklerden birini kazandık. Gelecek yıllarda geliştirmek istediğimiz bir oyuncu. Ali Akman istediği zamana ve desteğe burada sahip olacak. Böylesi bir genç yeteneği kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

SEZON SONU SÖZLEŞMESİ BİTİYORDU

Sezonu Bursaspor'da tamamlayacak olan 18 yaşındaki Ali Akman, sözleşmesinin bitmesiyle birlikte yeni takımına katılacak. Ali Akman bu sezon TFF 1. Lig'de çıktığı 18 maçta 10 gol atıp 3 de asist yaptı.

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BURSASPOR TARAFTARI TEPKİLİYDİ: KADRO DIŞI BIRAKILSIN

Bursaspor taraftarları, Eintracht Frankfurt’a bedelsiz şekilde transfer olmasından dolayı Ali Akman’a tepki göstermişti. Sezon sonuna kadar yeşil-beyazlı formayı terletecek 18 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada 'Kadro dışı bırakılsın' kampanyası başlatılmıştı.

KADRO DIŞI KALDI

Bursaspor, Ali Akman’ın kadro dışı bırakıldığını açıkladı!

Bursaspor: "Yönetim Kurulu toplantısında Bursaspor Kulübünün altyapısında yetişen Ali Akman'ın etik dışı transferinden ve davranışlarından dolayı süresiz kadro dışı bırakılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."


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