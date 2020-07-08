SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray'dan Onyekuru iddialarına yalanlama geldi

Galatasaray'dan Onyekuru iddialarına yalanlama geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü haberlerini yalanladı.

Galatasaray'dan Onyekuru iddialarına yalanlama geldi

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun geri çağırdığını duyurdu.

İşte yapılan açıklama;

"Bugün Milliyet Gazetesi'nde, "Monaco'ya para ödenmemiş" başlığıyla Henry Onyekuru'nun kulübüne ödenmesi gereken kiralanma bedeli ödenmediği gerekçesiyle geri çağırıldığı iddia edilen haber tamamen gerçek dışıdır.

Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".

AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
G.Saray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosuG.Saray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

81 ilde bugün başladı! 'Kısıtlama' kararları peş peşe geliyor

Galibiyet golünü attı sonra kaleye geçip maçı kurtardı!

Galibiyet golünü attı sonra kaleye geçip maçı kurtardı!

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

''Hakem iyi yönettiği maçın içine ...''

Fenerbahçe maçını su bastı!

Fenerbahçe maçını su bastı!

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı! Sözleşmesi...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

G.Saray ile anlaştı... F.Bahçe araya girdi!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

F.Bahçe istedi, G.Saray kaptı! İşte detaylar...

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray'dan Onyekuru iddialarına yalanlama geldi

G.Saray'dan Onyekuru için yalanlama!

Arda Turan'dan Galatasaray sorusuna cevap verdi! "Hayırlısı..."

Arda Turan'dan flaş Galatasaray cevabı!

Balotelli'nin menajeri, transfer için Al Sharjah ile görüşüyoruz

Balotelli'nin yeni adresi şaşırttı!

Galatasaray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu

G.Saray'dan Fatih Terim'e özel 46. yıl videosu

Fatih Terim'den Avrupa uyarısı

Fatih Terim'den Avrupa uyarısı

Fatih Terim: 46 yıl geçti ve Galatasaray forması askıya hiç kuru asılmadı

Fatih Terim'den flaş paylaşım! "46 yıl geçti..."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.