Galatasaray'dan Onyekuru iddialarına yalanlama geldi

Galatasaray, Henry Onyekuru'nun borç nedeniyle geri döndüğü iddialarını yalanladı ve Monaco'nun geri çağırdığını duyurdu.
İşte yapılan açıklama;
"Bugün Milliyet Gazetesi'nde, "Monaco'ya para ödenmemiş" başlığıyla Henry Onyekuru'nun kulübüne ödenmesi gereken kiralanma bedeli ödenmediği gerekçesiyle geri çağırıldığı iddia edilen haber tamamen gerçek dışıdır.
Eski futbolcumuz Henry Onyekuru ile ilgili 2 Temmuz Perşembe günü yaptığımız resmi açıklamada da belirttiğimiz gibi "oyuncu ve kulübüne borcumuz bulunmamaktadır".
AS Monaco FC, 1 aylık sözleşme uzatma teklifimizi başından bu yana ısrarla kabul etmemiş ve oyuncu bonservisini elinde bulunduran kulübüne geri dönmüştür.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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