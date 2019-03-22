SPOR

Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.03.2019 09:29 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, eski başkanı Özhan Canaydın'ın vefatının 9. yıl dönümünde anma mesajı yayınladı.

Galatasaray'dan Özhan Canaydın için anma mesajı

Galatasaray Kulübü, 9 yıl önce vefat eden eski başkanı Özhan Canaydın'ı unutmadı.

Sarı-kırmızılılar, kulübün resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Canaydın'ı andı. Özhan Canaydın için yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Özhan Canaydın, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanmış ender yöneticilerden biridir. Galatasaray’a hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş olan ve Türk sporuna unutulmaz bir iz bırakan büyük başkanımız Özhan Canaydın’ı aramızdan ayrılışının 9. yılında; sevgi, saygı ve minnet ile bir kez daha anıyoruz."

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Galatasaray Spor Kulübü Spor Toto Süper Lig özhan canaydin

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