Galatasaray'dan PSG'ye gitti! Kerem Aktürkoğlu bu habere çok ama çok üzülecek

Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. Bu olayın ardından Campos, dünda devi PSG ile sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Portekizli futbol adamı Luis Campos'un kulüpte Futbol Danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain Kulübü olarak, Luis Campos'un Futbol Danışmanı olarak kulüpte göreve başladığını bildirmekten mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SATACAKTI

Bu tarihe kadar birçok yıldız oyuncuyu büyük bedellere satan Luis Campos, aynı projeyi Kerem Aktürkoğlu'na uygulayıp genç oyuncuyu yüksek bir bedelle satmak istiyordu. Campos'un ayrılığı sonrası bu plan suya düştü. Luis Campos sarı-kırmızılı yetkililere, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ifade edilmişti.

Luis Campos, 2020-21 sezonunda Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon olurken kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenmesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca Galatasaray'da da danışmanlık görevi üstlenmişti.



