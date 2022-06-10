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Galatasaray'dan PSG'ye gitti! Kerem Aktürkoğlu bu habere çok ama çok üzülecek

10.06.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da bir dönem sportif danışmanlık yapan Luis Campos'un yeni adresi belli oldu. Burak Elmas'ın göreve getirdiği tecrübeli isim, kendisi için gerekli koşulların oluşmadığını söyleyerek takımdan ayrılmıştı. Luis Campos'u PSG adeta havada kaptı. Paris Saint Germain, Portekizli futbol adamı Luis Campos'un kulüpte Futbol Danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Galatasaray'dan PSG'ye gitti! Kerem Aktürkoğlu bu habere çok ama çok üzülecek
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da sportif danışman olarak görev yapan Luis Campos, görevine devam etmek için gereken koşulların oluşmadığını ve sarı-kırmızılı kulüpten ayrıldığını açıklamıştı. Bu olayın ardından Campos, dünda devi PSG ile sözleşme imzaladı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain, Portekizli futbol adamı Luis Campos'un kulüpte Futbol Danışmanlığı görevine getirildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Paris Saint Germain Kulübü olarak, Luis Campos'un Futbol Danışmanı olarak kulüpte göreve başladığını bildirmekten mutluluk duyarız." ifadeleri kullanıldı.

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KEREM AKTÜRKOĞLU'NU SATACAKTI

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Bu tarihe kadar birçok yıldız oyuncuyu büyük bedellere satan Luis Campos, aynı projeyi Kerem Aktürkoğlu'na uygulayıp genç oyuncuyu yüksek bir bedelle satmak istiyordu. Campos'un ayrılığı sonrası bu plan suya düştü. Luis Campos sarı-kırmızılı yetkililere, "Kerem'deki potansiyel çok büyük. 35 milyon euronun altındaki rakamlarla ilgilenmeyin" dediği ifade edilmişti.

Luis Campos, 2020-21 sezonunda Lille, Fransa Ligue 1'de şampiyon olurken kulüpte sportif direktörlük görevi üstlenmesinin yanı sıra geçtiğimiz yıl 6 ay boyunca Galatasaray'da da danışmanlık görevi üstlenmişti.


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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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