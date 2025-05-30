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Galatasaray'dan RAMS Park'ta müthiş şampiyonluk gösterisi! İstanbul'un her yerinden yıldızları getirdiler...

Galatasaray, Süper Lig’in 38’inci ve son haftasında sahasında Başakşehir FK’yı 2-0 mağlup ederek ligi galibiyetle kapattı. Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmanın ardından stadyum çevresinde drone şov yaptı.

Galatasaray'dan RAMS Park'ta müthiş şampiyonluk gösterisi! İstanbul'un her yerinden yıldızları getirdiler...
Emre Şen

Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.

YILDIZLAR STADYUMUN ÜSTÜNDE GETİRİLDİ

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Galatasaray, 5 yıldızı İstanbul'un farklı yerlerinden dronlarla getirdi. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kaldırıldı ve stadyumdaki yıldızla birleşerek 5. yıldızı oluşturdu.

ALİ SAMİ YEN SİLUETİNE YER VERİLDİ

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RAMS Park üzerinde UEFA Şampiyonlar Ligi logosu, kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen siluetine yer verildi.

MUSLERA VE MERTENS'E VEDA

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Son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in siluetlerinin altında "teşekkür" ifadeleri yazıldı.

OSIMHEN'İN RÖVEŞATA GOLÜ GÖSTERİLDİ

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Osimhen'in maçlarda taktığı maske ve Nijeryalı futbolcunun Onvo Antalyaspor'a attığı röveşata golüyle devam eden gösteride teknik direktör Okan Buruk siluetine de yer verildi.

5 YILDIZLI LOGO GÖSTERİLDİ

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Yaklaşık bin 500 dronun katıldığı şov, 25. şampiyonluk görseli ve 5 yıldızlı Galatasaray logosuyla sona erdi.

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Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
2 - 0
Rams Başakşehir Rams Başakşehir

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