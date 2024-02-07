Galatasaray'dan Real Betis'e transfer olan Bakambu için İspanyol cephesinden açıklama geldi! ''Tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir''

Real Betis Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi hakkında konuştu.
Angel Haro, "Oyuncu satan mümkün olduğu kadar pahalıya sattığını, satın alan ise mümkün olduğu kadar ucuza sattığını söylemeye çalışıyor. Rakamlarda herhangi bir yanlış yok. Net bonservis miktarının bir kısmı oyuncunun maaşını da içeriyor." açıklamasını yaptı.
Bonus maddeleriyle ilgili de açıklama yapan Haro, "Ayrıca bonus maddeleri var. Eğer bu bonuslar gerçekleşirse tarihte benzeri görülmemiş başarılar elde ettiğimiz anlamına gelir. Umarım bu ödemeleri yapmak zorunda kalacak başarıya ulaşabiliriz." dedi.
"Profesyonel futbolcumuz Cédric Bakambu'nun transferi konusunda Real Betis Balompié SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Real Betis Balompié SAD, şirketimize net 5.000.000 euro garanti ücret ile net 5.050.000 euro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir."