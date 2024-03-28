Galatasaray'dan resmi Icardi açıklaması geldi! ''Kendini idare edebiliyor ama...''

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında Icardi hakkında açıklamalarda bulundu.

"ICARDI'NİN SAKATLIĞI DEVAM EDİYOR"

Okan Buruk, sakatlıklarla ilgili, "Kaan Ayhan, yaza kadar bu şekilde devam edecek. Yazın da Avrupa Şampiyonası var. Kendisi ufak tefek ağrılarıyla oynamayı öğrendi. Biraz da ağrıları azaldı. Elimizdeki oyunculara göre onu da idareli ve dikkatli kullanmaya çalışacağız. Icardi’nin sakatlığı devam ediyor. Bir hafta dinlendi. Şimdi antrenmanlara başladı. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Kendini idare ederek oynayabiliyor ama arka adalesinde sorun var." açıklamasını yaptı.

ABDULKERİM BARDAKCI'NIN SON DURUMU

Abdülkerim Bardakcı'nın son durumu hakkında da konuşan Okan Buruk, "Tam hazır olmadığı için Abdülkerim'i Kasımpaşa maçında da riske etmemiştik. Tekrar sakatlanıp 3-4 haftasının daha gitmesini istemedik. A Milli Takım'a da çağrılmamıştı ama sonradan davet edilme durumu oldu. Sakat olduğunu, göndermek istemediğimizi söyledik. Montella'ya çok saygı duyuyorum. Kendisi, dikkatli olacaklarını, ihtiyaç halinde görev vereceklerini söyledi." ifadelerini kullandı.





