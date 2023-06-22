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Galatasaray'dan resmi Icardi açıklaması geldi! ''O da takımda kalmak istiyor''

22.06.2023 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili konuştu. Arjantinli oyuncunun sarı-kırmızılı takımı istediğini söyleyen Öztürk, taraftarların gönlüne adeta su serpti.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Mauro Icardi transferiyle ilgili Spor Gecesi YouTube kanalında açıklamalarda bulundu. İşte Metin Öztürk'ün açıklamaları...

"ICARDI DE BURADA OLMAK İSTİYOR"

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"İmkanlarımızı seferber ettik Icardi için. Icardi de burada olmak istiyor. Bir de Suudi Arabistan gerçeği var. Bu seneyi Suudi Arabistan atılım yılı ilan etmiş. 20 takıma 1'er milyar dolar verildiği söyleniyor. 100-200 milyon euro bütçeye gidiyorlar bir oyuncuya. Bu paralar teklif edilirse biz baş edemeyiz."

"EKONOMİK FEDAKARLIK DAHİL HEPİMİZ HAZIRIZ"

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"Icardi burada kalmak istiyor. Başkanımız, Erden Timur, hocamız herkes onu istiyor. Ekonomik fedakarlık dahil hepimiz hazırız. İşin duygusal tarafında biz önceyiz."

"1 HAFTA 10 GÜN İÇİNDE BELLİ OLUR"

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"Avrupa'da oynamaya devam etmek isterse bizde oynayacaktır. Sponsor görüşmelerimiz sürüyor. Başkanımız bu konuda yol da aldı. İşin duygusal tarafında öndeyiz, 1 hafta 10 gün içinde belli olur"


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