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Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda seçim açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.05.2024 16:15
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Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gelecek sezonki planları hakkında konuştu. Yeni yönetimde olup olmayacağı tartışma konusu olan Erden Timur bu konuya da açıklık getirerek dedikodulara son noktayı koydu.

Galatasaray'dan şampiyonluk yolunda seçim açıklaması!

Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur, gelecek sezonla ilgili açıklamalarda bulundu.

"SPORTİF AŞ'DEKİ GÖREVİMİZ DEVAM EDİYOR"

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"Mayıs'a geldik, çiçekler açmaya başladı. Mayıs ayı, bizim yılbaşımız. Mayıs ayı bizim için şampiyonluk ayı. 4 maç var, rehavete kapılmayacağız. Geçen seçimde son akşam başkan yardımcısıyken ayrılmak istedik ve Sportif AŞ'de oldum. Seçim öncesi benim olup olmamam sorun değil. Bırakın biz seçim konuşmayalım. Sportif AŞ'de görev devam ediyor, burada seçim konusu yok. Böyle bir gündem yok, suni bir gündem bu. Dün 22:00'de Florya'dan çıktım, her gün oradayım. Orada tek gündem şampiyonluk. Sportif AŞ'deki görevimiz devam ediyor. Orada seçim yok. Biz atanmışlar olarak diyeyim. Böyle bir gündem yok."

"SON GÜNLERDE LİSTE SEÇİM VAR, AÇIKLIK GETİREYİM"

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"Galatasaray'da herkes elinden geleni yapıyor. Bazılarında bu çaba sonuca dönüşüyor, bazılarında daha az sonuca dönüşüyor. İlkin, amatör branşta ödül aldı. Kendisi Galatasaray için çok çok kıymetli biri. İlkin'in duygusallığının dönüşümünde açtığı yol gibi herkesin buraya bağlılığı farklı duygusal sebeplerle. Nando var, ömrünü Galatasaray'da geçirdi. Barış ve Mertens de ayrı. Tüm futbol takımı ödüle layık şeyler yapıyor. Başta Okan Hocamız. Çok kısa ve çok içten konuştu, güzel mesajlar verdi. Birileri seçildi, birileri aldı ama herkes alsa yeridir. Tüm takım adına aldıklarını söylediler hepsi. Dries de bu yaşta performansıyla onurlandırıyor. Bu işi onlar yapıyor. Bizlere de sağ olsunlar nişan veriyorlar ama bu işi futbolcular yapıyor, hocalar, teknik ekip, Florya'daki herkes yapıyor. Yönetim kurulunda da çok büyük emeği var. Herkes bana nişanı veriyor ama asıl iş onların. Neden konuşayım dedim. Son günlerde liste seçim var, açıklık getireyim."

"BİZİM HAK EDEREK ŞAMPİYON OLMAK HAYALİ VE HEDEFİNDEN BAŞKA BİR ŞEY KONUŞMAYALIM"

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"Böyle bir gündem yok. Sosyal medyadaki gündem suni bir gündem. Başka hiçbir şey konuştuğumuz yok. Dün akşam 10'da çıktım Florya'dan. Ondan önceki gün, ondan önceki gün oradayım. Başka gündemimiz yok. Bizim hak ederek şampiyon olmak hayali ve hedefinden başka bir şey konuşmayalım. Galatasaray 100 yıllık camia. Herkesin katkısı olmuştur. Emek verenlere minnet duyuyoruz. 100 yıllık camia seçimde gereğini yapar. Hangi sonuç çıkıyorsa genel kurul idaresidir. Herkes müsterih olsun. Bizim yolumuz şampiyonluk yolu. Ben Sportif AŞ'de görevliyim. Yönetim listesinde olmasak da görevim devam ediyorum. Mayıs ayı başladı. Mayıs ayı Galatasaray'ın yeni yılıdır. Yakında inşallah hak ederek yeni yılı şampiyonlukla taçlandırıyorum. Soru almayayım. Bu ortamda almayayım."

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