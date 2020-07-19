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Galatasaray'dan Selçuk İnan'a teşekkür

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.07.2020 11:29 | Son Güncelleme

Galatasaray Spor Kulübü, futbolu bırakma kararı alan sarı-kırmızılı takımın kaptanına teşekkür etti. Yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Selçuk İnan, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler büyük kaptan" ifadeleri kullandı

Galatasaray'dan Selçuk İnan'a teşekkür

Galatasaray, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan takım kaptanı Selçuk İnan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Selçuk İnan, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler büyük kaptan" denildi.

2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray'ın formasını giyen Selçuk İnan, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.

(İHA)

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