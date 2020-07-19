Galatasaray'dan Selçuk İnan'a teşekkür

Galatasaray, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerini noktalayacağını açıklayan takım kaptanı Selçuk İnan'a emeklerinden dolayı teşekkür etti.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla yapılan paylaşımda, "Kaptanımız Selçuk İnan, sezon sonu profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağını açıkladı. Galatasaray'a kattıkların ve emeklerin için teşekkürler büyük kaptan" denildi.
2011-2012 sezonundan bu yana Galatasaray'ın formasını giyen Selçuk İnan, sarı-kırmızılı forma ile 5 Süper Lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu sevinci yaşadı.
(İHA)
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