Galatasaray'dan Serdal Adalı'ya tebrik yok! Seçim sonrası büyük tepki: Bu vatan hainliğidir!

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen kongre sonrası yeni başkan Serdal Adalı olurken birçok kulüpten Adalı için tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

Kulüplerden Adalı'ya mesajlar gelmeye devam ederken Galatasaray'dan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar'ın Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı'yı yazılı ve resmi olarak tebrik etmeyeceği öğrenildi.

Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Sarı kırmızılı kulübün tebrik etmeme sebebi, Beşiktaş Seçimli Genel Kurulu Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ın yaptığı imalar oldu. Galatasaray Kulübü, pazartesi sabahı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak.

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Dursun Özbek'in, nezaketen Serdal Adalı'yı tebrik edeceği ve Ahmet Akpınar ile ilgili sitemlerini ileteceği tahmin ediliyor.

ERAY YAZGAN: "VATAN HAİNLİĞİ! BÖLÜCÜLÜK!"

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, Beşiktaş Kongre Divan Başkanı Ahmet Akpınar'ı, Beşiktaş olağanüstü seçimli genel kurulundaki sözleri nedeniyle mahkemeye vereceklerini açıkladı. Yazgan, "Açıklama yapmayacağız, direkt olarak mahkemeye vereceğiz. Yapılan açıklama koca Beşiktaş camiasını bağlamaz. Bu tip kötü niyetli insanların yaptığı açıklamaların hesabını mahkemede soracağız, bu açıklamaları sadece 6222 değil, insanlar arasında kin ve nefret tetikleyecek açıklamalar olarak da görüyoruz. Bu vatan hainliğidir. Bu kişinin yapmak istediği bölücülüğe alet olmayacağız ve bunun hesabını kanunlar ile soracağız." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurul heyecanı yaşanırken, Galatasaray'a göndermede bulunulmuştu. Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan seçimde üyeler, Galatasaray aleyhine tezahürat yapmaya başlamıştı. Divan Başkanlığı sarı kırmızılı takım aleyhine göndermeli bir uyarıda bulunmuştu. Galatasaray aleyhine tezahürat yapmasının ardından Divan başkanlığından, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz! 6222'yi uygulayıverirler! Boş verin maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" ifadeleri kullanıldı.