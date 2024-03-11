Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'ya büyük tepki var!

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya katılan Nicolo Zaniolo'ya, İngiliz taraftarlar tepki gösteriyor. Performansından memnun kalınmayan yıldız oyuncunun sezon sonunda ne durumda olacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

ZANIOLO SINIFI GEÇEMEDİ

Aston Villa-Tottenham maçının 58'inci dakikasında oyuna giren Zaniolo'nun gösterdiği performans sabırları taşırdı. Birçok top kaybı yapan İtalyan oyuncu, kaptırdığı toplar sonrası rakipleri kovalamadığı için tepki çekti.

YALNIZCA 2 SKOR KATKISI VAR

Aston Villa ile 31 maça çıkan Zaniolo bu maçlarda 1058 dakika süre alabildi. Bu süre zarfında yalnızca 2 gollük skor katkısı verebilen Zaniolo'nun performansı yoğun eleştiri almaya başladı.





