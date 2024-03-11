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Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'ya büyük tepki var!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.03.2024 11:36
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Galatasaray'dan sezon başında Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo'nun İngiltere macerası hiç de istediği gibi gitmiyor. Son olarak Tottenham'a 4-0 mağlup olan Aston Villa'da hedef tahtasına Nicolo Zaniolo oturdu.

Galatasaray'dan sezon başında kiralanan Nicolo Zaniolo'ya büyük tepki var!
Nicolo Zaniolo

Nicolo Zaniolo

İTA İtalya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Aston Villa
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Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya katılan Nicolo Zaniolo'ya, İngiliz taraftarlar tepki gösteriyor. Performansından memnun kalınmayan yıldız oyuncunun sezon sonunda ne durumda olacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

ZANIOLO SINIFI GEÇEMEDİ

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Aston Villa-Tottenham maçının 58'inci dakikasında oyuna giren Zaniolo'nun gösterdiği performans sabırları taşırdı. Birçok top kaybı yapan İtalyan oyuncu, kaptırdığı toplar sonrası rakipleri kovalamadığı için tepki çekti.

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Aston Villa ile 31 maça çıkan Zaniolo bu maçlarda 1058 dakika süre alabildi. Bu süre zarfında yalnızca 2 gollük skor katkısı verebilen Zaniolo'nun performansı yoğun eleştiri almaya başladı.

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