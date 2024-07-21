Galatasaray'dan Süper Lig rekorlarını alt üst edecek transfer! Sarı-Kırmızılılar Wendel ile tarihe geçecek

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde vitesi yükseltirken özellikle 8 numara arayışına odaklanmış durumda.

Sarı-Kırmızılılar bu mevki için Scott Mctominay ve Emil Hojbjerg gibi isimlerin ardından son olarak Wendel'de karar kılarken, Zenit'te forma giyen Brezilyalı futbolcuda önemli aşama kaydetti.

25 MİLYON EURO...

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray pazarlıklarda sona yaklaştı. 26 yaşındaki oyuncu için ilk olarak çok yüksek bir bonservis talep eden Rus ekibi, 25 milyon euroya kadar düştü.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray ise yaklaşık 20-22 milyon euroluk bir bedelle bu transferi bitirmeyi hedefliyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor. Oyuncuyla da el sıkışan Sarı-Kırmızılıları'n, Wendel'e 5 yıllık sözleşme ve yaklaşık 4 milyon euro maaş ödeyeceği öğrenildi.

SÜPER LİG REKORU KIRILACAK

Galatasaray, Wendel'i 17.05 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli ile transfer ederse Süper Lig rekoru kırarak bir Türk kulübünün ödediği en yüksek bonservis olarak tarihe geçecek.

Bu rekor Porto'dan 17.05 milyon euroya Jardel'i transfer eden Galatasaray'da bulunuyor.