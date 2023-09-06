Galatasaray'dan sürpriz transfer! Orta saha rotasyonu için milli yıldızla anlaşma sağlandı

Galatasaray'da orta sahaya bir transfer daha yapılması an meselesi. Bu sezon üç kulvarda mücadele edecek sarı-kırmızılılar, Türk bir oyuncuyla orta sahayı rahatlatmak istiyordu.

''GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR''

West Bromwich muhabiri Adrian Goldberg, yaptığı açıklamada, "Okay Yokuşlu tam bir hayal kırıklığı oldu. Ancak Süper Lig devi Galatasaray onunla ilgileniyor. Türkiye'de transfer dönemi halen açık. Bu transferin gerçekleşeceğine dair duyumlar var" ifadelerini kullandı.

KİRALIK + OPSİYON

West Bromwich'te istediği süreyi alamayan Okay Yokuşlu'nun 1 yıl kiralanıp sonrasında ise satın alma opsiyonuyla kadroya katılması planlanıyor. Okay Yokuşlu'nun ise Galatasaray'a gelmek için West Bromwich'te bulunan 3 aylık maaşını bırakmaya hazır olduğu ifade edildi.

