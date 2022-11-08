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Galatasaray'dan sürprize izin yok! Sarı-kırmızılılar Ofspor karşısında zor da olsa kazanmayı bildi

08.11.2022 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş derbisinde alınan 2-1'lik galibiyetin ardından moral bulan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında TFF 3. Lig ekiplerinden Ofspor'u konuk etti. Ligde 15. sırada bulunan Ofspor, Galatasaray deplasmanından alacağı sürpriz bir skorla tarih yazmak istiyordu. Sarı-kırmızılılar ise sürprize izin vermeyip çıkışını sürdürmenin peşindeydi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen Galatasaray devreye 1-1'lik eşitlikle girdi. Maçın sonlarında golü bulan sarı-kırmızılılar maçı 2-1 kazandı.

Galatasaray'dan sürprize izin yok! Sarı-kırmızılılar Ofspor karşısında zor da olsa kazanmayı bildi

Süper Lig'de haftayı Beşiktaş galibiyetiyle kapatarak taraftarını mutlu eden Okan Buruk'un öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u konuk etti. Rotasyon ağırlık bir 11 ile maça çıkan Galatasaray maç başında şok bir golle geriye düştü. Devreye 1-1'lik eşitlikle giren Galatasaray, Ofspor'u 2-1 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tura yükseldi.

OFSPOR MAÇA GOLLE BAŞLADI

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Karşılaşmada henüz 18. dakikada Mustafa Emin Birinci'nin pasında topla buluşan Miraç Türkyılmaz, ceza sahası önüne gelip müthiş bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. Galatasaray bu golle büyük bir şok yaşadı.

GOMIS BİR TÜRLÜ ŞANSSIZLIĞINI KIRAMADI

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Maç başından ilk 45 dakika sonuna kadar 6 net pozisyona giren Gomis bir türlü topu ağlarla buluşturamadı. Gomis'in performansının ardından sarı-kırmızılı taraftarlar Fransız oyuncuya tepki gösterdi. Gomis maçı golsüz tamamladı.

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TRİBÜNDE TANIDIK İSİMLER

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Faryd Mondragon, Fernando Muslera ile Galatasaray-Ofspor maçını takip etti.

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SEFEROVIC SAHNEYE ÇIKTI

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Maçın 37. dakikasında Dubois'in arka direğe gönderdiği topu güzel kontrol eden Seferovic, sağ ayağıyla sert vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Galatasaray bu golle birlikte skoru 1-1'e getirdi.

BERKAN SKORU BELİRLEDİ

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Karşılaşmanın 79. dakikasında Juan Mata'nın yerden bıraktığı topa gelişine sert bir vuruş yapan Berkan, ağları sarstı ve takımını öne geçirdi. Maç bu skorla sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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