Galatasaray'dan Talisca ve Visca hamlesi

Spor Toto Süper ligde son yaklaştıkça heyecan artmaya devam ediyor. Süper Lig'in devleri şampiyonluk mücadelesi vermeye devam ederken diğer taraftan transfer çalışmalarını da son hızıyla sürdürüyor. Süper Lig'in dev ekibi transfere erken başladı. Edin Visca, Talisca ve Richards için görüşmeler başladı. İşte detaylar....

SÜPER LİG'E YILDIZ YAĞACAK

Spor Toto Süper Lig'de final haftalarına girilirken takımlar şampiyonluk yürüyüşünün dışında gelecek sezonun transfer planlamalarını da tamamlamak üzere. Birçok yıldız isim Süper Lig'de yer alacak...

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Spor Toto Süper Lig'de bu sezonu şampiyon tamamlayan takım direkt olarak Şampiyonlar Ligi grup aşamalarına katılabilecek. Gelecek sezondan itibaren şampiyon olan takım play-off oynamak zorunda kalacak. Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirle birlikte takımlar kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM VISCA

Transfer piyasasının en gözde isimlerinden Edin Visca'nın yeni adresi netleşmeye başladı. Başakşehir ile 2025 sezonuna kadar sözleşmesi bulunan Bosna Hersekli yıldız gelecek sezon yine İstanbul'da kalacak.Galatasaray'da dev transfer operasyonu resmen başladı. Sarı Kırmızılılar Edin Visca'yı kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürtüyor. Fatih Terim'in devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmayı planladığı Bosna Hersekli yıldız futbolcunun transferi gerçekleşmemişti.Galatasaray yönetiminin Edin Visca için Başakşehirli idarecilerle bir araya gelip transferi sonuçlandırmak için görüşme gerçekleştireceği ifade edildi. Fatih Terim'in Edin Visca'yı özellikle kadrosuna görmek istediği ifade edildi.